Sekretè Komès Wilbur Ross defann Ogmantasyon Tarif Administrasyon Trump la nan Sena a.

Sekretè komès ameriken Wilbur Ross te gen pou'l reponn anpil kesyon difisil pandan yon seyans depozisyon nan sena a mèkredi 20 Jen an konsènan tarif administrasyon prezidan Donald Trump la vle enpoze sou pwodui ki soti nan peyi etranje. Senatè nan tou 2 pati yo kritike lidè ameriken pou ogmantasyon frè Ladwann li mete sou asye ak aluminyom kap antre Ozetazuni . Mesye Ross defann administrasyon Trump la nan Capitol Hill pandan sesyon an ki te sible batay komesyal kap dewoule ant ant Washington ak Peken e lòt alye enpòtan Etazuni.

" Konklizyon prezidan tire sou kesyon an, sèke nou bezwen plis pase senp negosyasyon, nou pase yon pakèt ane ap pale ak Lachinn sou pwopriyete entelektyèl. Prezidan an santi, e mwen dakò ak li, ke moman an pou nou pase a laksyon a, se kounye la a."