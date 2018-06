Sekretè Deta Pompeo Korije Laprès nan Kore di Nò: Washington Pap Leve Sanksyon yo Otomatikman

Sekretè Deta ameriken an, Mike Pompeo, demanti yon fwa ankò, nan jounen jedi 14 jen 2018la, nouvèl ki parèt nan medya leta Kore di Nò pou di, pandan somè Sengapou a pi bonè semèn sa a, Prezidan Donald Trump te dakò ak lidè nò-koreyen an, Kim Jong Un, pou Washington leve pezape sanksyon k ap peze sou do Pyongyang yo.

M. Pompeo deklare Prezidan Trump te pale klèman pou l di ki etap Pyongyang dwe franchi dabò anvan pou Washington leve sanksyon yo. Ajans nouvèl ofisyèl Koredinò a, KCNA (swa: Ajans Nouvèl Santral Kore a), ekri pou l fè konnen Prezidan Trump te pwopoze pou l leve sanksyon yo an mezi relasyon yo ap amelyore.