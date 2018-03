Ayiti-Près/Mach nan Pòtoprens Mèkredi 28 Mas pou Mande Limyè sou Disparisyon Foto-Reporter Vladjimir Legagneur

Sa preske gen 2 semèn (14 mas 2018) foto-reporter ayisyen Vladjimir Legagneur, ki te ale nan zòn Grand’Ravine, nan pati lwès Pòtoprens, pou l prepare yon repòtaj sou lavi nan bidonvil sa a, pat antre lakay li; e depi jou sa a fanmi li ak lapolis ap chache l, yo pa konnen ki kote li ye.

Kesyon ap poze pou mande èske non Vlajdimir Legagneur ta vin ogmante lis travayè laprès ayisyen ki disparèt pandan yo tap egzèse pwofesyon yo, sètadi travay pou enfòme oditè/telekspektè/lektè/entènot yo sou sa kap pase nan peyi yo e nan rès mond la? Sètadi pandan yo tap travay pou pote bay popilasyon an plis limyè ak amelyorasyon kondisyon ki mache ak plis konesans la.

Nan moman rechèch pou rejwenn foto-repoter a rete san rezilta, apèl ap sòti nan divès sektè, ann Ayiti kou aletranje, pou mande otorite konsène yo (lajistis ak lapolis) kontinye mennen ankèt pou wè si V. L. ta al rejwenn fanmi li epi repran plas li nan mitan travayè laprès ayisyen yo.

Pou atire plis atansyon sou disparisyon foto-jounalis la epi ranfòse presyon kap fèt pou limyè fèt sou dosye a, Kolektif 2 Dimansyon, Medya Enfo Plis, Inyon Jounalis Fotograf Ayisyen, anonse yo pral òganize yon mach an silans, nan jounen mèkredi 28 mas 2018 la, pou montre solidarite yo ak fanmi jounalis-fotograf la an patikilye e avèk travayè laprès ayisyen yo an jeneral. Federasyon Jounalis Amerik Latin ak Karayib la resevwa envitasyon pou yo reponn prezan nan evennman sa a.

Edine Celestin, kowòdonatris Kolektif 2 Dimansyon ki bay Lavadlamerik yon entèvyou, di pral genyen divès mesaj nan fen mach la kote, an rezime, kèk oratè deziye davans “pral mande lajistis pran responsablite li.”

Yon lòt kote, yon otorite nan PNH (Police Nationale d’Haiti), ki pale avèk Lawadlamerik tou, fè konnen disparisyon jounalis la bay preokipasyon. Daprè pòtpawòl PNH la, Komisè Frantz Lerebourg, rechèch yo ap kontinye nan yon zòn “dificile d’accès” kote moun pa ka antre fasilman. Misye Lerebourg ajoute lapolis mete ak lajistis pou yo travay sou ka a; men premye siyn yo pa pèmèt chèchè yo plase yon twò gwo espwa sou rezilta posib yo.

2 pami asosyasyon laprès yo ann Ayiti --Association Nationale des Médias Haitiens (ANMH), ak S.O.S. Jounalis-- te deja pran tèt efò laprès ap deplwaye pou kenbe disparisyon konfrè a nan tèt aktyalite a e ensiste sou nesesite pou otorite yo konsidere dosye Vladjimir Lagagneur la kòm yon priyorite.