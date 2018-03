Reyaksyon sou Nouvo Tarif Prezidan Trump Anonse sou Asye ak Aliminyòm

Anons Prezidan Donald Trump te fè semèn pase a pou di pral ogmante tarif dwaye yo sou aliminyòm ak asye k ap antre Ozetazini, pwovoke reyaksyon negatif nan Kongrè Etazini an ni bò kote Demokrat yo, ni bò kote Repibliken yo. Nan diskou prezidan an te fè nan okazyon an, li te pale klè pou l di rezondèt desizyon an se defans sekirite nasyonal peyi a.

Le fèt ke Prezidan Trump te pale de “sekirite nasyonal” vle di kesyon an tèlman enpòyan, li kapab pran desizyon an san l pa chache dabò konsantman Kongrè a. Sou pwen sa a kontribitris Lavwadlamerik Greta Van Susteren fè avèk Minis Komès ameriken an, Wilbur Ross, yon entèvyou kote li atire atansyon Misye Ross sou le fèt ke ekspresyon "sekirite nasyonal la" gen yon siyifikasyon trè elaji. Men kijan Minis Ross reponn:

" Sans ekspresyon an gen ladan n faktè tankou konsekans sou mache travay la, sou sitiyasyon an nan endistri nou; li gen ladan n yon pakèt bagay ki gen yon lyezon ak sekirite nasyonal nou; nòmalman yon pwofàn pa tap panse sa. Men, kòm ou dwe tande sa, konseye sekirite nasyonal nou ak Depatman Defans la pale plizyè fwa sou dosye a pou yo fè konnen: << Ki di “sekirite ekonomik” di “sekirite nasyonal”. >>

Sepandan, youn nan aspè desizyon Prezidan Trump la se le fèt ke Lèzetazini pran desizyon an san li pa konsilte pyès lòt peyi –pa menm alye tradisyonèl li yo. Pwofesè Jacob KirkeGaard, yon espesyalis kap travay nan Institi Peterson pou Ekonomi Entènayonal, desizyon pou Lèzetaini pran yon aksyon inilateral sou dosye sa a se pa yon aksyon li ankouraje:

"Mwen panse genyen deja yon kanal miltilateral ki ka sèvi pou redui, pa egzanp, pwodiksyon depase limti Lachin ap vide sou mache entènasyonal la. Mwen se premye moun ki rekonèt kanal sa a mache twò dousman; men, kan mèm, se yon apwoch miltilateral e li ofri pi bon chans la pou nou reyisi."

Peyi manm Inyon Ewòp la anonse y ap pran dispozisyon pou yo reponn kifkif si Lèzetazini aplike desizyon Prezidan Trump anonse a; e youn nan premye pwodui ameriken yo vize se mosiklèt Harley Davidson, menm si minis komès Lèzetazini a, Wilbur Ross, di sa pa t ap tèlman gen gwo konsekans sou ekonomi amerikèn nan.