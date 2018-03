Reyaksyon sou yon Posib Somè Amerikano-Nò-Koreyen

Misye Tillerson, ki t ap pale ak laprès, di Prezidan Trump te toujou pare pou dyalòg si bon moman an rive e si kondisyon yo reyini. Misye Tillerson ajoute li te gen yon konvèsasyon telefonik ak Prezidan Trump e lidè ameriken an deklare li santi moman an rive pou negosyasyon.