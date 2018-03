Sekretè Deta Rex Tillerson Ap Kòmanse yon Toune 7 Jou ann Afrik

Sekretè Deta ameriken an, Rex Tillerson, ap tanmen yon toune sou kontinan afriken an madi 6 mas 2018 la. Chèf diplomasi Lèzetazini an ap fè deplasman sa a aprè kidnaping plizyè ti fiyèt ak jenn fi pandan yo te lekòl nan jou ki pase yo nan peyi Nijerya. Virewon diplomatik sa a pral pran fen le 13 mas pwochen.

Daprè otorite yo nan Depatman Deta, efò pou jwenn mwayen pou konbat kalite move zak sa yo, ankouraje lit kont teworism, mete sou kowoperasyon nan domèn sekitite a, se 3 pwen ki pral okipe yon plas enpòtan nan chita-tande Misye Tillerson pral fè pandan l ap ann Afrik la. Heather Nauert, pòtpawol Depatman Deta a, ki t ap bay laprès detay sou ajanda diskisyon pi gwo diplomat ameriken an pral genyen ak otorite yo ann Afrik, fè konnen Misye Tillerson prale vizite peyi Tchad, Djibouti, Etyopi, Kenya ak Nijerya.

Daprè Dapatman Deta a, sou 10 peyi nan lemond kote ekonomi an ap vale tèren -kote envestisman ak devlopman enfrastrikti ap ogmante seryezman- 5 pami yo twouve yo ann Afrik. Dayè, estimasyon espesyalis yo fè konnen, vè l’an 2030, nou pral jwenn sou kontinan afriken an anviwon yon ka nan fòs travay mondyal la ak yon ka nan konsomatè yo. Menm espesyalis yo ankouraje otorite sou peyi afriken yo ak patnè yo atravè lemond fè plis efò pou yo tire avantaj nan kwasans sa a.

Anpil obsèvatè di yo konsidere toune Sekretè Deta Rex Tillerson sou kontinan afriken an kòm yon bon jan okazyon pou Lèzetazini reyafime lyen li, koneksyon li ak peyi afriken yo, espesyalman aprè Prezidan Donald Trump te di pi bonè nan ane sa a li konsidere peyi afriken yo, Salvadò ak Ayiti kòm "peyi de merd" sa vle di peyi malpwòpte, peyi salte.

