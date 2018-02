Prezidan Trump Pwopoze pou ant 10% a 20% Pwofesè Lekòl yo Pote Zam Ozetazini

Prezidan Donald Trump anonse li vle pran dispozisyon pou fe pwofesè lekòl yo pote zam pandan y ap tavay nan etablisman yo. Prezidan an lanse lide sa a nan jounen jedi 22 fevriye 2018 la pandan plizyè gwoup elèv, etidyan, paran ap pwofesè lekòl te pran lari nan divès vil Ozetazini pou yo denonse vyolans k ap fèt viktim sou lekòl yo atravè peyi a.

Mouvman pwotestasyon sa yo mitipliye sou tèritwa ameriken an depi denyè atak an dat ki te fet sou yon lekòl Ozetazini, pi presizeman nan vil Parkland, tou prè Miami, nan pati sid Eta Florid, kote yon jenngason 19 van, Niolas Cruz, te antre nan Lise Marjory Stoneman Douglass epi li te touye 17 moun (14 elèv ak 3 pwofesè) ak yon fizi AR-15 nan dat 14 fevriye pase a.

Prezidan Trump di: "Lide a se pèmèt ant 10 e 20 pou san pwofesè yo pote zam kache sou yo. Nou fèt pou n fè moun yo konnen si yo antre nan lekòl nou yo, yo pral mouri e yo pral mouri byen vit."

Pwofessè Capri Cafaro se yon anseyen Afè Piblik nan American University nan Washington, D.C. Li di sa l panse sou dosye a lè li fè deklarasyon sa a.

<< Nan atak ki pi resan an e ki te fèt nan Eta Florid, ou te genyen yon moun ak yon Fizi AR-15 nan men li; e kounyela, w ap genyen yon pwofesè ak yon senp revolvè nan men li. Yon moun ak yon revolvè ... an fas yon lòt ak yon sòt de mitrayèt nan men li, an tout lojik, se yon ekwasyon debalanse; batay la pa pral nesesèman jist ak chans egal-ego pou tou lè 2 moun yo... >>

Si lidè Prezidan Trump la ap vin pi popilè chak jou Ozetazini, moun poko konnen egzatteman si Kongrè a pral vote pou apwouve yon pwojè-lwa sou kesyon an.