Elèv, Etidyan ak Pwofesè Mande Fen Vyolans nan Lekòl Ozetazini

Yon jennonm ame te touye anba kout-zam 17 moun nan Lise Parkland la, sa ki deklanche yon vag pwotestasyon elèv ak etidyan nan Tallahassee ak lòt kote Ozetazini. Pwofesè lekòl ak youn nan depite Eta Florid yo, Sean Shaw, pote kole tou avèk elèv yo sou pelouz palman an.

Sa pa gen lontan palmantè Florid yo te vote sou yon lejislasyon ki te mande deba sou entèdiksyon lavant zam daso nan peyi a. Repibliken yo, ki an majorite, te vote pou bloke pwopozisyon an. Depite Shaw di: "Nou te gen chans pou n fè yon bagay sou sesyon an; men nou pa fè anyen."