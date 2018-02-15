Yon Kou Dapèl nan Eta Vijini Rejte Dekrè kont Vwayaj Mizilman Ozetazini

WASHINGTON, DC —
Ozetazini, yon tribinal dapèl pran yon desizyon, nan jounen jedi 15 fevriye 2108 la, pou li rejte dènye vèsyon yon arete Prezidan Donald Trump te pran pou l mete limit sou vwayaj Ozetazini, se yon dekrè enkonstitisyonèl paske li fè diskriminasyon ilegalman kont Mizilman yo.
Desizyon No. a9-4 4èm Kou Dapèl la, ki baze nan vil Richmond nan Eta Vijini, fè konnen "Aprè jij yo fin analize deklarasyon ofisyèl Prezidan Trump ak lòt otorite La Mezon Blanch te fè, nou deside Pwoklamasyon egzekitif la enkontitisyonèl, paske li boure ak prejije kont Relijyon Islam nan."
Ak desizyon sa a, Kou Dapèl la kore jijman yon tribinal pi ba nivo te pran kont sa ki rele "entekdiskyon vwayaj la", men li kite an plas mosyon ki mande pou Kou Siprèm Lèzetazini an -pi gwo tribinal peyi a- bay opinyon li sou dekrè konsènan vwayaj la.
Kou Dapèl Richmond nan pran menm pozisyon ak 9èm Kou Dapèl San Francisco a e li tounen 2èm tribinal dapèl federal ki rejte dekrè a. Vrèmanvre, nan mwa desanm 2017 la, 9èm Kou Dapèl la te deside ke Prezidan Trump pat rive bay tout prèv legal ki te nesesè pou montre ke imigran administrasyon li a pa vle antre Ozetazini yo ta kapab poze danje vrèman pou peyi a.