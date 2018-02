Ankèt ap Dewoule sou Dife Ki Boule Mache An Fè Pòtoprens la

Ann Ayiti, otorite yo ap mennen ankèt sou koz yon dife ki detrui "Mache An Fè a" ou "Mache Hyppolite", youn nan atraksyon touristik nan kapital la, Pòtoprens. Defe sa a te pran nan batiman an nannuit lendi 12 pou leve madi 13 fevriye 2018 la. Se kakas mache a ki rete kounyela a.

Lè dife a te pran an, mache a te gen ladan n, antwòt, machandiz ak pwovizyon moun ki te vin patisipe nan selebrasyon Kanaval Nasyonal la ki te rive sou 3èm jounen li.

Pandan 2 dizèn dane ki pase yo, Mache an Fè a sibi anpil atak -pami yo gen yon dife i te pran an 2008; ansuit, 2 zan apre sa, an 2010, yon tranblemanntè te kraze buiding nan epi touye plizyè milye moun nan kapital la.