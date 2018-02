Etazini Politik: Demokrat yo Vle Bay yon Repons pou yon Memo Repibliken yo Pibliye sou Eleksyon 2016 la.

Minorite Demokrat la nan Komisyon Sèvis Sekrè Chanm dè Reprezantan an mande yon vòt sou kesyon an, sa ki ta ouvè chemen an pou piblikasyon opinyon pa yo sou enfòmasyon top-sekrè Repibliken yo te itilize nan yon memo 4 paj ke yo te pibliye semèn pase a. Sepandan Demokrat yo gen pou yo reponn kesyon pou konnen èske memo pa yo pa pral ekspoze teknik ajans sekrè Lèzetazini yo itilize nan operasyon yo lanse pou yo ranmase enfòmasyon

sekrè.