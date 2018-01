Aksidan Tren nan Eta Vijini, Ozetazini, avèk Yon Gwoup Palmantè Repibliken

Deklarasyon an ajoute: "Prezidan an resevwa yon kont-randi sou sitiyasyon an nan Vijini e l ap resevwa tout dènye nouvèl yo regilyèman. Otorite wo-plase yo rete an kontak avèk konpayi tren an (AMTRAK) e avèk ofisyèl yo nan Eta Vijini ak lokaltie kote aksidan an rive a. Panse nou ak priyè nou avèk tout moun ki sibi move konsekans aksidan sa a.”