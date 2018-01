Venezuela-Politik : Eleksyn Prezidansyèl Fikse pou Avril 2018 la

Pou kòmanse eleksyon an te fikse pou fen ane 2018 la; sepandan kèk analis te prevwa Misye Maduro ta pral avanse dat la pou l kapab pwofite de divizyon ki egziste nan mitan pati opozisyon yo ki pa antann yo sou fason rejim li a ap jere zafè peyi a. Daprè konstitisyon an, manda nouvo prezidan an ta dwe kòmanse an janvye 2019.