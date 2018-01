Imigrasyon USA /Lendi 8 Janvye 2018 : Fen Delè pou Yon Desizyon sou TPS pou Peyi Salvadò

Plizyè milye sitwayen salvadoryen k ap viv e k ap travay Ozetazini depi plizyè dizèn dane ap tann lendi 8 janvye kap vini la a pou yo konnen si gouvènman ameriken an pral pèmèt yo rete nan peyi a avèk Stati Pwoteksyon Tanporè a (TPS) oubyen si yo pral fè fas ak depòtasyon.

Otorite fedreal ameriken yo te mete TPS la a la dispozisyon sitwayen kèk peyi k ap konfwonte sitiyasyon ekstrèmman difisil -an jeneral se peyi k ap fè fas ak dezas natirèl tankou tranblemanntè ak siklòn, epi lagè- sitiyasyon ki fè li difisil pou imigran sa yo retounen nan peyi yo pou yo viv an tout sekirite.

Administrasyon ou jesyon TPS la mande pou otorite ameriken yo nana Depatman Sekirite Enteryè a (Department of Homeland Security) pase an revi fason sitiyasyon an ap chanje nan chak peyi konsène - pa egzanp, yo dwe chache konnen si lavi a amelyore ase nan peyi a pou sitwayen li yo pèdi kalifikasyon yo pou pwoteksyon TPS la bay la. An 2 mo, 3 pawòl, kesyon an se èske peyi a reprann li ase pou imigran li yo ki Ozetaini retounen lakay yo?



Pa gen peyi ki gen plis sitwayen li k ap viv ak TPS la sou tèritwa ameriken an pase Salvadò avèk yon afè de 200 mil benefisyè. Epi tou, se peyi ki jwenn pwoteksyon tanporè a depi pi lontan pase tout lòt peyi, swa depi 2 tranblemanntè te devaste eta santwo-ameriken sa a an 2001.



Otorite ameriken to bay eskplikasyon ki jistifye ;pwolongasyon TPS la chak fwa yon deside pwolonje li. Dènye fwa Depatman Sekirite Enteryè a te gen pou l bay eksplikasyon konsa, sete nan mwa jiyè 2016; lè sa a, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon -ki se yon banch nan depatman an ki responsab pou jesyon politik TPS la- te fè konnen pa egzanp, nap site: << Salvadò kontinye fè fas, byen ke tanporèman, avèk yon gwo deranjman nan kondisyn lavi pèp la akoz move konsekans seri tranblemanntè ki te frape peyi a an 2001." fen sitasyon. Eksplikasyon sa a -ki deja antre nan dosye dokiman ofisyèl Lèzetazini- di tou: "Sitiyasyon sa a rann peyi santwo-ameriken an enkapab, menmsi se tanporèman, pou l jere kòmsadwa retou sitwayen li yo." fen sitasyon.



Se evalyasyon sa a Sevis Sitwayènte ak Imigrasyon Lèzetaini an te bay pou l eksplike yon pwolongasyon TPS la pou Peyi Salvadò. Sete an jiyè 2016. Kisa otorite ameriken yo pral di imigran salvadoryen ki gen TPS yo anvan delè 8 janvye 2018 la rive nan bout li? N ap swiv; nou va enfòme ou.