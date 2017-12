Entèvyou Ansyen Prezidan Barack Obama ak Prens Harry. Topic : Entènèt la

Ansyen prezidan ameriken Barack Obama ki t ap pale ak prens britanik Harry, deklare youn nan danje ki genyen sou Entènèt la se le fèt ke "reyalite yon moun prezante kapab totalman diferan de laverite" epi yo ka meble enfòmasyon yo bay sou tèt yo ak detay ki "ranfòse imaj yo vle pwojte a."

Prens Harry te entèvyouve ansyen prezidan an nan mwa septanm pase a pou yon pwogram ki pase mèkredi 27 desanm 2017 la sou BBC, radyo entènasyonal britanik la. Misye Obama --ki te kite pouvwa a an janvye 2017 apre li te pase 2 manda 4 tran kòm prezidan ameriken-- ajoute li enpòtan pou yon moun k ap sèvi ak Entènèt la kite web la epi chache fè konesans dirèk ak lòt la. Ansyen prezidan an di:

"Tout bagay vin anplifye sou entènèt la; e lè ou fin pa rankontre moun yo fas-a-fas, ou vin wè yo konplike anpil-anpil. Ou kapab jwenn kèk domèn kote ou menm avèk yo genyen pwen komen, paske ou reyalize bagay yo pa osi senp ke moun yo te prezante yo nan chat room ou te frekante a."

Daprè Misye Obama toujou, nan yon rankont fas-a-fas li pi difisil pou yon moun afiche yon konpòtman awogan ou mechan pase si li te sou Entènèt la.