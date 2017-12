10 Desanm 2017 : Ayiti ap Make Jounen Entènasyonal SIDA a avèk Aktivite sou Tèm “Sante Pa m – Dwa Pa M”

Ann Ayiti, kòm nan pi fò peyi nan le mond, vandredi premye desanm 2017 la se Jounen Entènasyonal SIDA. Responsab lasante yo make jounen an avèk aktivite ki dewoule sou Tèm “Sante Pa m – Dwa Pa M

Nan okazyon an, Lavwadlamerik te konsakre pwogram lib tribin li a, Dyaloge ak Etazini, sou lit responsab lasante yo ann Ayiti (nan sektè piblik la kou nan sektè pive a) ap mennen pou yo konbat maladi a. 2 nan panelis nou yo sete Dr Kesner Francois, responsab divizyon swen ak tretman nan Depatman Sante Piblik ak Popilasyon nan Potoprens, ak Dr. Myrtha Loussaint, yon espesyalis sou dosye SIDA nan ministè sante piblik ayisyen an. Dr. Francois te vini ak rezilta yon etid ki fek fèt e ki montre to ensidans SIDA a nan peyi a sitiye pou le moman nan nivo anviwon 2 %.

Bò kote pa l, Doktè Myrtha Louissaint te vini ak estatistik ki montre ki pousantaj divès segman popilasyon ayisyèn nan ki trape maladi SIDA a oubyen viris HIV a ki bay maladi a.

Klkie soul yen anlè a pou noiu siwv kòmantè Dr. Kesner François ak Dr. Myrtha Louissaint sou evolisyon travay kap fèt nan peyi d Ayiti pou lite kont maledi SIDA ak viris k bay li a, VIH.