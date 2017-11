Pozisyon Depaman Demokrat ak Repibliken sou Avni Jenn Imigran yo Ozetazini Menase pou Fèmen Gouvènman Ameriken an

Ozetazini avni yon afè de 800 mil jenn moun kap viv san papye legal nan peyi a, an je jounen jodi a nan moman yon pwojè-lwa sou estati yo ki devan Kongrè a depi yon lane pwovoke gwo divizyon nan mitan palmantè yo –yon sitiyasyon ki kapab lakoz yon pati nan gouvènman an fèmen anvan lontan. Paran jenn moun sa yo --ki te antre nan peyi a yon fason illegal-- te fè deplasman an avèk yo Ozetazini pandan yo te piti.

Pwojè-lwa ki devan kongrè a se yon lejislasyon gouvènman ansyen Prezidan Barack Obama te prepare e ki ta kapab kite jenn yo rete Ozetazini, puiske yo pa ta dwe peye konsekans yon aksyon ke papa yo ak manman yo te poze. Nan kòmansman ane sa a, Prezidan Trump te pran yon desizyon pou l bloke aplikasyon lejislasyon an, e sa te pwovoke atravè tout peyi a yon seri de pwotestasyon kote manifestan yo te vini ak slogan ki di “Nou apiye lwa DACA a” – Deferred Action For Children Arrivals) swa lwa ki anpeche sèvis ladwann ak imigrasyon Lèzetazini pran aksyon kont jenn sa yo.

Jounen jodi a gouvènman Trump la lanse apèl bay Kongrè a pou mande l vote yon nouvo lwa ki ta mete a la dispozisyon jenn imigran yo yon mwayen pou yo gen rezidans yo Ozetazini anvan lwa DACA a rive nan bout li nan mwa mas 2018.

Bidjè nasyonal ki pèmèt gouvènman ameriken an fonksyone nòmalman ap rive nan bout li nan dat 8 novanm 2017 la, si Kongrè a pa vote yon lòt bidjè oubyen apwouve yon pwolongasyon pou bidjè ki la depi ane pase a. Anpil palmantè demokrat pran angajman pou yo pa vote pou okenn nouvo bidjè si lwa sou budjè a pa gen ladan n yon dispozisyon oubyen yon kloz ki kore lwa DACA a.

Nan moman obsèvatè yo te panse 2 pati yo te sou wout pou yo jwenn yon konpwomi sou dosye a nan yon rankont yo te fikse pou madi 28 novanm nan, sanzatann Demokrat yo te anonse yo tap boykote rankont la, paske yo te vin aprann Prezidan Trump pibliye yon twit kote li te di li “pa wè posiblite pou Repibliken yo ak Demokrat yo jwenn yon antant sou kesyon an.” Daprè Demokrat yo, tout rankont ak Repibliken yo pou chache yon solisyon se tan pèdi.