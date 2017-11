Grand Bretay: Prens Harry Pral Marye ak yon Aktrès Ameriken

Nan La Grand' Bretayn, Prens Harry tounen fiyanse ofisyèl yon aktris amerikèn ki rele Meghan Markle. Se papa Harry, an palan de prens Charles, ki fè anons la nan yon deklarasyon li pibliye lendi 27 novanm 2017 la. Deklarasyon an di:

"Son Altess Royale, le Prens de Gales, ap publiye avèk plezi nouvèl ki anonse fiyansay Prens Harry avek Madmwazèl Meghan Markle."

Deklarasyon an ajoute, " Maryaj la pral fèt nan sezon prentan pwochen kidonk ant mas ak me 2018 epi, lè lè a va rive, nou va bay detay sou dat presiz seremoni nipsyal la." Deklarasyon an fini pa di seremoni fiyansay koup la te dewoule nan vil Lond pi bonè nan mwa novanm nan .