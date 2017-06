Prezidan Donald Trump Bay Detay sou yon Nouvo Politik Lèzetazini Vizavi Kiba

Ozetazini, Prezidan Donald Trump te kite Washington nan mitan jounen vandredi a pou l ale Miami, nan pati sid Eta Florid, kote li bay detay sou yon oryantasyon tou nèf politik Lèzetazini vizavi Kiba.

Misye Trump -ki pran lapawòl devan yon piblik ki te reyini nan Little Havana, pi presizeman nan sant kiltirèl Manuel Artime Theater-- devlope kèk nan tèm li te touche pandan kanpay elektoral la ... tèm tankou: nesesite pou rejim kominis kiben an pran fen; chanjman nan politik Administrasyon Obama a te pote nan rapò ant 2 peyi yo (tankou amelyorasyon nan domèn komès ak vwayaj);- vyolasyon tout kalite rejim Castro a ap komèt kont libète sitwayen lakay li, elatriye. Prezidan Trump deklare:

“…Alòs, sa vle di nap ranfòse politik Lèzetazini vizivi Kiba a; mwen ta kapab ajoute nou pral ranfòse l yon fason dyanm. Kidonk, se yon bagay ki trè zenpòtan; e ou met ret gade pou w wè sa n pral fè. Se pral yon gran jou pou Kiba. ”

Misye Trump te kontinye pou l lanse yon apèl dirèk bay otorite yo nan La Avàn pou l mande yo aksepte refòme sistèm politik la, paske, san refòm politik ak ekonomik, antwòt, avni pèp kiben an bloke.

<< Kite m di gouvènman kiben an: “ Mwen mande w mete fen nan abi wap komèt sou disidan yo; libere prizonye politik yo; sispann mete inosan nan prizon; ouvè pòt lakay ou pou libète politik e ekonomik; eemèt Lèzetazini moun kap kouri pou lajistis amerikèn yo.” >>

Yon kote nan mesaj Prezidan Trump la, li prezante konpliman li bay yon gwoup veteran envazyon Bè dè Kochon an (The Bay of Pigs Invasion ou La Invasiòn de la Playa Giròn), swa premye gwoup disidan anti-kastris ki te debake sou yon plaj nan Kiba nan kòmansman ane 60 yo pou eseye ranvèse Prezidan Fidel Castro ki te fèk monte sou pouvwa a nan Kiba. Lidè ameriken an di piblik ki tap koute a yon Kiba ak yon sistèm demokratik tap pi bon pou Washington e pou tout kontinan an:

“ Kounyela a ke se mwen ki prezidan nou, Lèzetazini pral ekspoze krim rejim Castro a e nou pral kanpe bò kote pèp kiben an nan batay lap livre pou l jwenn libète li; paske nou byen konnen se yon bon bagay pou Lèzetazini si gen libète nan emisfè nou an, kit se nan Kiba, kit se nan Venezuela. Epi, se yon bon bagay tou pou nou genyen yon anvi kote pèp chak peyi kapab viv rèv li.”