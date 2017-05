Minis Sekirite Teritoryal Etazini an John Kelly Ap Vizite Ayiti

Nouvel yo rapòte alatèt sèvis imigrasyon amerikèn nan, John Kelly, ap fè yon vizit Ann Ayiti mèkredi 31 me 2017 la.

Padan vizit sa a, Mesye Kelly, gen pou l rankontre ak Prezidan ayisyen an, Jovenel Moïse, ak lòt ofisyèl gouvènman an pou diskite sou koperasyon entènasyonal ak pwoblèm ki gen rapò ak rapatriman, epi ede ranfòse kapasite maritim peyi ak ankouraje kowoperasyon ak devlopman ekonomik sou fontyè ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti.

Vizit Mesye Kelly rive yon semèn apre Depatman Sekirite Teritoryal ak Ladwann Etazini te pran dispozisyon pou pwolonje Stati Pwoteksyon Tanporè a TPS pou imigran ayisyen ki te deja genyen l yo. Pwolongasyon an ap antre an aplikasyon 23 jiyè 2017 kap vini an e lap valab pou jous 23 janvye 2018.