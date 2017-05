Responsab Sekirite Teritoryal Etazini an John Kelly anonse Jodi lendi 22 me 2017 la li deside pwolonje stati pwoteksyon tanporè a pou 6 mwa pou imigran ayisyen ki te deja genyen l yo. Nòt pou laprès la di pwolongasyon TPS la ap antre an aplikasyon 23 jiyè 2017 la, e lap exspire 22 janvye 2018.

Lavwadlamerik ap vin ak plis enfòmasyon sou desizyon sa a ki soti jodi a nan Depatman Sekirte Teritoryal ak Ladwàn Etazini an.