Depatman Sekirite Teritoryal Etazini an soti yon nòt nan dat 22 me 2017 kote li anonse li pran desizyon pou pwolonje Stati Pwoteksyon Tanporè a pou imigran ayisyen kite deja genyen l yo pou yo peryòd 6 mwa, soti nan dat 23 jiyè 2017 pou rive nan 22 janvye 2018.

Nòt sa a, ki pibliye yon jou avan dat otorite imigrasyon amerikèn yo te genyen pou pran yon dènye desizyon sou dosye imigran ayisyen ki gen TPS yo, fè konnen sitiyasyon ann Ayiti kòmanse amelyore. Minis Sekirite Teritoryal Ezetazini an, John Kelly, di: "Ayiti fè pwogrè nan anpil domèn depi tranblemanntè devastatè 2010 la, e mwen fyè de wòl Lèzetazini te jwe pandan tan sa a pou l te ede zanmi ayisyen nou yo. Ekonomi ayisyèn nan kontinye relans li ak kwasans li, e 96 pou san moun soukous la te deplase e ki tap viv nan kan pou moun deplase anndan peyi a, deja kite kan sa yo. Sa ki pi ankourajan toujou a, sè ke plis pase 98 pou san nan kan sa yo fèmen kounyela a."

Bò kote pal, reprezan Ayiti nan Washington, Anbasadè Paul Altidor ki tap reyaji sou desizyon otorite imigrasyon amerikèn yo pran an, fè konnen li pa etone ke se pou 6 mwa sèlman yo renouvle TPS la pou imigran ayisyen yo ki te deja genyen l yo.

Diplomat la ajoute pou l di desizyon sa kite yon pòt louvri pou kontinye negosyasyon an ak otorite imigrasyon Etazini yo. Yon delegasyon gouvènman ayisyen an te chita pale ak Minis Sekirite Teritoryal Ezetazini an, John Kelly, semèn pase a, pou te diskite sou yon posib renouvèlman TPS la pou imigran Ayisyen yo. Nouvèl yo te rapòte, Prezidan ayisyen Jovenel Moise nan yon lèt te mande tokay li, premye sitwayen Ameriken an Donald Trump, renouvle TPS la pou imigran ayisyen yo pou yon peryòd 18 mwa.

Anbasadè Altidor di sa ki te ka pi mal la se si otorite amerikèn yo te deside elimine li TPS la nèt. Men yo te antan yo menm kan yo te pwolonje li pou 3 jou sèlman sa ta pral ba yo plis tan pou yo retounen sou tab negosyasyon an dapre deklarasyon Anbasadè Altidor ki tap reponn kesyon Lavwadlamerik nan mikwo Chèf Sèvis Kreyòl la, Ronald Cesar.

