Raoul Peck Trouve l Pami Kandida ki sou Lis pou Resevwa yon Pri Oska nan Kategori Meyè Fim de Lane

Sineyas dorijin ayisyen, Raoul Peck, twouve l pami kandida ki sou lis pou resevwa yon pri Oska nan 89èm seremoni remiz dè pri pou fim ki pase nan sal sinema Ozetazini pandan lane 2016 pase a.

Mesye Peck jwenn nominasyon sa a pou fim li ki rele, "I Am Not Your Negro" ou "Nèg sa a Paka Restavèk ou." Jan sa ekri sou paj entènèt MongrelMedia.com, fim Raoul Peck la, “I Am Not your Negro” baze sou lavi Malcom X, Medgar Evers, ak Martin Luther King Junior, 3 militan dwa sivik ki te lite kont segregasyon rasyal Ozetazini nan ane 60 yo.

James Baldwin se otè Ameriken ki te ekri istwa fim sa a nan yon liv li pat gen tan pibliye avan l mouri nan ane 1987. Sineyas Raoul Peck te abitye li liv James Baldwin yo de lè li te gen 15 zan jan li di sa nan dokiman sou fim nan sou sit entènèt MongrelMedia.com nan. Sineyas Peck te itilize istwa ekriven an, Baldwin rakonte nan maniskri inacheve a pou li monte fim lan ki sou fòm dokimantè avèk Samuel L. Jackson, yon selèb aktè nwa ameriken byen koni.

Kominote ayisyèn toupatou nan lemond akeyi avèk anpil jwa nouvèl nominasyon sineyas Raoul Peck ki sou lis pou l resevwa yon oska pou fim li a “I Am Not your Negro”. Plizyè moun fè kòmantè pozitif sou paj Facebok Lavwadlamerik la pou di yo swete sineyas la bòn chans ak anpil siksè pou bon travay li a.

Sineyas Raoul Peck monte plizyè fim. Pami yo genyen: Haiti Corner, The Man by the Shore, Sometimes in April, Lumumba pou nou site sa yo sèlman. Festival de Fribourg nan New York te bay Raoul Peck yon pri nan kategori Pi Bon Dokimantè pou Lumumba. Plizyè chèn television isit Ozetazini ak sou kontinan ewopeyen an pase fim Raoul Peck yo ase souvan nan pwogram yo.