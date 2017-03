Prezidan Ameriken an, Donald Trump, Gen pou l Rankontre ak Prezidan Chinwa a, Xi Jinping, nan yon Somè 2 Jou

Prezidan Etazini an Donald Trump ap planifye pou l resevwa Prezidan chinwa a Xi Jinping pou yon somè 2 jou nan mwa kap vini an. Rankont sa a pral fèt nan gran bitasyon premye sitwayen ameriken an nan eta Florid, ki tankou yon pale arebò Oseyan Atlantik la.

Ni Washington ni Peken pa konfime ke somè a pwal dewoule nan bitasyon Mar-a-Lago a. Men ògàn laprès Etazini yo rapòte rankont la ant chèf 2 pi gran ekonomi yo nan mond la gen pou dewoule 6 ak 7 Avril 2017 kap vini an.

Pòtpawol Mezon Blanch la, Sean Spicer, te deklare lendi 13 mas la Mesye Trump ak Mesye Xi pral diskite sou menas pwogram devlopman zam nikleyè Kore di Nò a poze, ak tès lansman misil li yo, ak lòt sijè.