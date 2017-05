Prezidan Donald Trump: 'Larisi Dwe Ap Ri Etazini nan sa ki Gen Rapò ak Moskou Te Foure Bouch nan Eleksyon Prezidansyèl Ameriken an'

Prezidan ameriken an, Donald Trump, deklare otorite Larisi yo dwe ap ri byen ri jounen jodiya lè yo wè Lèzetazini ap pèdi tan ak yon ankèt chaje ak rebondisman pou konnen si Moskou te mele nan eleksyon prezidansyèl ki te dewoule Ozetazini ane pase a; dapre Misye Trump, opozan Demokrat li yo sèvi ak swadizan enplikasyon Larisi nan eleksyon an kòm yon ekskiz pou yo eksplike rezon ki fè yo pèdu eleksyon an.

Nan yon nòt Prezidan Trump fè parèt sou kont Twitter li byen bonè maten an, li fè konnen pawòl kap di kòmkwa ajan Larusi te pote-kole ak responsab kanpay elektoral li a pou fè l ranpòte laviktwa, eben, pawol sa yo vin ranplase nouvèl fo, enfòmasyon envante ki te konn sikile sou viktwa li a.

Ansyen Sekretè Deta ameriken, Hillary Clinton ki te advèsè Misye Trump nan eleksyon an te di entèferans Larisi nan vòt sa a, responsab an pati le fèt ke li te pèdi eleksyon an.