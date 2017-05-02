Prezidan Ris la, Vladimir Putin, Rejte Akizasyon Kòmkwa Larisi te Fè Espyonaj nan Eleksyon Prezidansyèl Amerikèn nan

Prezidan Larisi a Vladimir Putin demanti pawòl ki fè kwè li te mele nan eleksyon prezidansyèl Etazini an nan mwa novanm ane 2016 pase. Mesye Putin di yon akizasyon konsa se “senpman rimè” kap sikile pou rezon politik nan peyi Etazini.
Lidè peyi kominis la fè deklarasyon sa a madi 2 me 2017 la panda yon konferans pou laprès ansanm ak Chanselye Almay la Angela Merkel. 2 lidè yo rankontre nan Sochi, an Risi nan kay vakans mesye Putin ki nan zòn Lanmè Nwa a.
Relasyon ant Almay ak Larisi vin chaje ak pwoblèm de-pli-zanpli sou kesyon lagè nan Siri a ak aksyon ris yo poze kote yo pran teritwa Krime nan men vwazen li Ikrèn.