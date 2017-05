Pakistan ak Afganistan Deside Mete Fen nan Lese-Frape Ki Konn Ap Dewoule pou Limit Fontyè ant 2 Peyi yo

Pakistan fè konnen yon chire-pit pou fontyè ki te deklannche akwochaj, nan jou pase yo, ak Afganistan, ka jwenn yon antant semèn sa a, sa kap pare teren pou Islamabad re-louvri byen gran yon pasaj ki konn gen anpil aktivite, ki konekte l ak vwazen li ki pa gen ouvèti sou lanmè.

Lame Pakistan an repete ankò yè nan dat 9 me 2017 la, lese-frape yo te pete apre fòs Afganistan yo te tire sou ajan gouvènman an ki tap chache fè yon aktivite ki gen rapò ak resansman sou bò Pakistan an menm ant 2 vilaj ki divize nan bouk Chaman nan sidwès peyi a.

Akochaj yo lakoz viktim nan tou le 2 kan yo, e gwo zam lou te kontinye ap tire pandan plizyè èd-tan jiskaske 2 kan yo te dakò pou yo fè yon apantaj jeyolojik nan vilaj ki sou fwontyè yo pou "elimine erè" nan lizyè yo.