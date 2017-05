Sityasyon Plizoumwen Stab nan Pòtoprens Apre Ogmantasyon Pri Gaz la

Yon jou apre gouvènman ayisyen fin monte pri pwodui petwolye yo sou mache a, sityasyon parèt kalm nan kapital peyi a, Pòtoprens. Nan yon nòt pou laprès ki pote siyati minis Ekonomi ak Finans la, Jude Alix Patrick Salomon ak Minis Komès ak Enditri a, Pierre Marie Du Meny, leta ayisyen anonse yon ogmantasyon sou tout pri pwodui petwolye yo.

Ogmantansyon sa a vini tou suit apre yon seri negosyasyon ant Premye Mins Jack Guy Lafofant ak reprezantan sendika tanspò an komen yo. Nouvo pri sou gaz la antre ann aplikasyon nan dat lendi 15 me 2017 la.

Pri gazolinn nan ki te 189 goud pase a 224 goud pa galon. Dizèl la ki tap vann a 149 goud monte a 179. E kewozèn ki te 148 goud monte rive a 173 goud.

Ogmantasyon pri pwodui petwolye yo lakoz yon ogmantasyon tou nan pri transpo an komen an. Gouvènman di lap travay yon fason pou l ka jwenn yon mwayen pou l ede popilasyon an anba lavi chè a dapre korespondan Lavwadlamerik nan Pòtoprens Florence Lisené.

Dapre Florence, li te difisil pou moun ki pral nan aktivite yo te jwenn machin pou yo monte, lendi 15 me, akoz chofè yo ki pat gen gaz nan otomobil paske ponp gazolin yo te fèmen pòt yo nan diamnch apre midi apre anons sou ogmantasyon pri pwodui petwolye. Yo pat louvri nonplis lendi maten bonè.

Na yon lòt nòt pou laprès, minis afè sosyal la te anonse ajisteman sou pri transpò an komen yo.

Klike sou odyo ki anba tèks la pou plis detay sou ogmantasyon pri gas la ann Ayiti avèk Florence Lisené.