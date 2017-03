Jij kou Siprèm nomine, Neil Gorsuch, sou 2èm jou l nan Kongrè a nan Seyans Konfimansyson li pou Pòs la

Jij Prezidan Donald Trump chwazi pou Kou Siprèm Lèzetazuni an, Neil Gorsuch, genyen omwen yon lòt jou pou reponn kesyon panèl Chanm Sena Ameriken an ki pral detèmine si wi ou non yo dwe rekòmande nominasyon li a.

Mesye Gorsuch deklare bay komisyon jidisyè nan Gran Kò a madi 21 mas 2017 la kote lidi okennn responsab nan administrasyon Donald Trump la pa janm fè presyon sou li, yon fason pou fè l di ki jan li pral vote sou dosye difisil yo, ki kapab fè sifas devan li nan pi gwo tribinal Lèzetazuni an pandan ane kap vinn la yo.

Juj Gorsuch kontinye pou l di li pa genyen okenn pwoblèm pou l vote kont nenpòt ki pati politik.