Nan Peyi Lachin, Otorite yo Pa Manifeste Volonte pou pou Bay Lalwa Plis Jarèt

Pandan ane 2016 la pwal rive nan bout li, anpil moun nan peyi Lachiin santi gouvènman an rate yon gwo opòtinite pou l fè vanse rèy lalwa, lè yo gade jan li jere ka Lei Yang, yon ka ki soulve gwo pawòl anpil, an palan de yon enjenyè anviwònman ki gen 29 lane, ki mouri anba men lapolis ane sa a.

Nan koumansman mwa Desanm nan, te gen anpil espwa ke gen pwogrè ki ka fèt, lè kèk avoka gouvènman an te mande pou 5 ofisye ki te swadizan enplike nan lanmò Lei prezante devan lajistis. Sa te soulve anpil deba sou britalite lapolis. Men depi lè lapolis te pran Lei Yang nan koumansman mwa me pase nan yon bòdèl, gen kontwòl estrik pou moun pa diskite ka a an piblik.