Kore di Nò Lanse yon Lòt Misil, daprè yon Sous Militè nan Kore di Sid

La mezon Blanch fè konnen, nan apre midi vandredi 28 avril 2017 la, yo te anonse prezidan Ameriken an Donald Trump ke Kore di Nò fèk lanse yon lòt misil menm ki echwe.
Lòt nouvèl biwo laprès Mezon Blanch la piblifè fè konnen administrasyon Donald trump la te gen enfòmasyon sou lansman misil Kore di Nò a.
Yonhap, yon ajans nouvèl nan Kore di Sid mensyone, Kore di Nò lanse yon misil balistik ki sòti nan yon rejyon ki o-nò Pyongyang, kapital peyi nò koreyn an.
Yonhap ki site yon deklarasyon lame Kore Sid la fè e ke Ajans France Presse pibliye, ekri pou l di:
“Kore di Nò lanse yon misil non-idantifye a pati yon anplasman ki nan vwazinaj rejon Bukchang, nan pwovens Pyongyang nan sid peyi a.”
Lansman misil la fèt byen bonè samdi 29 avril 2017 la, lè Kore di Nò. Okenn lòt detay pat disponib imedyatman.