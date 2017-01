Kiba Pral Kòmanse Ekspòtasyon Chabon nan Direksyon Peyi Etazini

Chabon se pwal premye pwodui peyi Kiba pwal ekspòte legalman Ozetazini apre 2 peyi yo te sot pase 50 lane san yo pat jan gen oken relayson diplomatik e komèsyal.

Nan yon antant istorik jedi 6 janvye 2017, konpayi ekspòtasyon leta kiben CubaExport anose li pwal vann konpayi ameriken Coabana Trading yon chabon atizanal ki rele Marabou nan pri: yon tòn pou 420 dola. Chabon an pi chè lontan pase pri nòmal li sou mache a ki nan zòn 360 dola.

Moun renmen chabon Marabou a poutèt li boule pwòp e yo sèvi ak li anpil nan fou kap fè pizza ak pen.

Dapre antant la, kowoperativ kiben vann chabon an ak yon konpayi lokal ki anbale l e vann li ak konpayi leta kiben an, ki li menm ap vann li ak konpayi ameriken an.

Kiba ekspòte anviwon 80 mil tòn chabon marabou pa ane nan peyi Itali, Almay ak apeprè 6 lòt peyi.