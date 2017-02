Jovenel Moise Prete Sèman kòm 58èm Prezidan Peyi Dayiti

Madi 7 fevrye 2017, Prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, ki gen 48 lane sou tèt li, prete sèman nan Palman peyi a pou l tounen 58èm chef deta ann Ayiti. Mesye Moise pwomèt pou l respekte e fè respekte Konstitisyon peyi a.

Lendi 6 fevriye 2017, swa yon jou avan, Mesye Moise te resevwa yon sètifika viktwa nan men responsab KEP a, sa ki te bali dwa pou l prete sèman devan palmantè yo jan manman lwa peyi a mande sa a.

Sipòtè Pati Ayisyen Tèt Kale yo, PHTK te patisipe nan yon maraton pou netwaye lari kapital la Pòtoprens, pi presizeman bò zòn Palè Nasyonal la ak sou pakou kote pifò seremoni prestasyon sèman an ta pral dewoule.

Aktivite yo te kòmanse byen bonè nan Palman an kote venkè eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la, Prezidan eli Jovenel Moise, ta pral prete sèman vè 9 vè nan maten. Apre seremoni prestasyon sèman an, delagasyon an te pran direksyon Palè Nasyonal.

Moun te ka remake prezans plizyè delegasyon etranje ak ayisyen pami yo Anbasadè Kenneth Merten, Anbasadè Etaziti ann Ayiti Peter Mulrean, Prezidan Dominiken an, Danilo Medina, ansyen Preizdan Michel Martelly, ak René Préval e ak Prezidan Pwovizwa sòtan an Jocelerme Privert.

Nouvo Prezidan Ayisyen an pwomèt pou l ranfòse lajistis e ak mete inite nan mitan tout ayisyen yon fason pou peyi a kabab devlope tout bon vre.