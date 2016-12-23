Lapolis ann Itali Touye Prensipal Sispèk nan Atak Mache Nwèl Bèlen an

Otorite Almand yo fè konnen yap ankete pou konnen si sispèk nan atak Bèlen an ki mouri nan echanj kout zam ak lapolis nan Milan, Itali te gen èd lòt konplis.
Prensipal pwokirè federal peyi Almay la fè konnen jounen vandredi 23 desanm nan 2016 la anketè yo ap chache detèmine si eleman ke yo sispèk ki te lanse atak mòtèl sou yon mache Nwèl nan Bèlen ann Almay lendi 19 desanm pase a a te gen èd yon rezo sipòtè.
Sispèk la, ki gen 24 lane, Anis Amri, tonbe anba bal lapolis jodi a nan yon estasyon tren nan vil Milan ann Itali pandan yon patwouy woutin.
Gwoup Eta Islamik la revandike responsablite pou atak la ki te fèt, dapre li, sou enspirasyon li gras ak apèl ke l lanse pou mande moun frape manm yon koalisyon k ap konbat gwoup militan an nan Siri ak Irak.