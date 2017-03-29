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Politik

Nasyon Zini Mande Fòs Kowalisyon Kap Goumen Kont Teworis yo an Irak Chanje Taktik

  • Ekip Sèvis Kreyòl VOA
Sitwayen irakyen kap tan èd tankou manje ak dlo nan zòn kote batay yo ap dewoule ant fòs Irakyen yo ak gwoup teworis Eta Islamik la nan lwès Mosoul, Irak, 28 mas, 2017.

Sitwayen irakyen kap tan èd tankou manje ak dlo nan zòn kote batay yo ap dewoule ant fòs Irakyen yo ak gwoup teworis Eta Islamik la nan lwès Mosoul, Irak, 28 mas, 2017.

Chèf dwazimen Nasyon Zini an, Zeid Ea'ad Al-Hussein, lanse apèl pou responsab militè Irak ak responsab kowalisyon Lèzetazini ap dirije a fè yon revizyon sou taktik yap itilize nan batay kont militan Eta Islamik la nan vil Mosoul.

Dapre Mesye Al-Hussein revizyon taktik sa ap ede kowalisyon an yon fason pou l pa tonbe nan pyèj konbatan gwoup teworis la tann pou yo e ki kapab tou mete populasyon sivil la an danje.

Chèf biwo dwa moun l ONU an, di: "Frap ayeryen sou Eta Islamik la nan yon anviwonnman konsa, patikilyèman nan zòn kote militan yo itilize anpil boukliye imen kapab genyen yon move enpak sou populasyon sivil la.

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