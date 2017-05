Tribinal Kou Siprèm Etazini an deja sezi yon demi-douzèn ka sou imigrasyon depi nan mwa pase yo. Desizyon li va gen pou l pran konsènan ka sa yo pral detèmine kòman pi gran tribinal Ameriken an wè aksyon administrasyon Trump la nan sa ki gen rapò ak imigrasyon ak sistèm depòtasyon gouvènman an mete kanpe sou pye a.

Trininal Kou Siprèm nan kapab pran yon desizyon sou kèk nan ka sa yo pa pita lendi 15 me 2017 la, lè jij yo va reyini pou yo di sa yo panse sou diskisyon sou imigrasyon ki gen nan peyi a pandan 6 dènye mwa ki sot pase yo.