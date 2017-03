Gwatemala-Trajedi : 34 Jenn Moun Fou Mouri nan Yon Dife ki Pran nan Yon Azil

Nan peyi Gwatemala, gouvènman an ak pèp la pran dèy pou lanmò 34 jennfi ki potko gen 20 tan. Jenn sa yo te pèdi lavi yo mèkredi 8 mas 2017 la nan yon dife ki pran nan yon azil pou jenn moun ki gen pwoblèm mantal, tou prè kapital la, vil Gwatemala.

19 nan jennfi yo te rann dènye soupi yo sou plas. 15 lòt ta pral mouri pi ta nan lopital kote yo sikonbe anba blese yo te resevwa nan dife a, tandiske anpil lòt twouve yo ant lavi e lamò.

Daprè sa lapolis ak temwen di, kèk nan jenn moun fou sa yo te fè ekspre, yo mete dife nan matla ki te nan azil la poutèt responsab yo te fèmen yo anndan an apre yo te bare yo pandan yo tap eseye chape poul yo pou yo kite azil la.

Prezidan gwatemaltèk la, Jimmy Morales, dekrete 3 jou dèy nasyonal. Prezidan an lage responsablite sa k rive a sou do moun ki an chaj azil la, paske yo pat respekte lòd yo te resevwa pou yo transfere anpil nan jenn yo nan yon lòt enstalasyon.