Lidè Ansyen Lame Rebel la ann Ayiti, Guy Philippe Konparèt Devan yon Tribinal Federal nan Miami sou Akizasyon Dilè Dwòg

Nouvèl yo fè konnen Guy Philippe ki gen 48 tan te konparèt devan yon tribinal Federal nan Miami vandredi 6 janvye 2017 la anba akizasyon trafik dwòg. Li te jwenn arestasyon l nan Pòtoprens jedi 5 janvye 2017 apre l te sot patisipe nan yon emisyon radio ki tap emèt an dirèk.

Aprè lapolis ayisyen te arete l ak yon manda entènasyonal, yo te remèt Guy Philippe bay ajan DEA nan Pòtoprens. Nan menm jou a, yo te mete l nan yon avyon ki te mennen l Ozetazini.

Guy Philippe ap fè-fas ak akizasyon trafik dwòg ak konplo pou voye kokayin Ozetazini, dapre Administrasyon anti-dwòg Ameriken an DEA. Misye Phillipe te toujou di li inosan e li fè konprann se fo akizasyon enmi politik li yo mete sou do li.

Kòm yon ansyen chèf polis nan vil Okap, Guy Philippe te dirije yon soulèvman ame ki te ranvèse Prezidan Jean Bertrand Aristide nan lane 2004. Avan sa, Guy Philippe te kouri kite peyi d Ayiti akoz yo te akize l kòm youn nan moun ki tap konplote pou fè yon koudeta. Apre sa, Misye Philippe te retounen an Ayiti pou l te dirije rebelyon ame a. Guy Philippe ki fèk eli nan chanm Sena Ayisyen an poko prete sèman.

Nan ane ki sot pase yo Misye tap viv nan mòn Grand ans, zòn sid-wès peyi a kote li gen anpil fanmi ak zanmi ki se biznisman. Moun sa yo ta sanble te konn pwoteje l pou otorite yo pa arete l.



Nouvèl yo rapote, anviwon 200 moun te pran lari menm jou jedi 5 janvye a nan vil Jeremi kote yo tap manifeste pou mande liberasyon Guy Philippe. Kèk lòt patizan li te rasanble devan komisarya polis nan Pòtoprens kote yo te mennen li tou suit apre yo te fin arete li nan antouraj radyo a.



Jounalis radyo Gary-Pierre Paul Charles di ajans nouvèl Associated Press se manm inite espesyalize anti-dwòg polis ayisyen an BLTS ki te arete Guy Philippe. Polisye yo te tire anlè pou gaye foul moun ki tap rasanble pandan arestasyon an.