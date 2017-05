Nan yon Jounen Vòt Istorik, Lafrans Eli Kandita Santris Emmanuel Macron Kòm Pwochen Prezidan Peyi a

Elektè yo an nan peyi Lafrans bay Emmanuel Macro plis pase 65 pou 100 vwa yo. Alòske rival li, Marine Le Pen resevwa 34 pousan vwa sèlman nan eleksyon prezidansyèl dimanch 7 me 2017 la.

Ansyen bankye e Minis ekonomi peyi Lafrans, Emmanuel Macron, ki gen 39 sou tèt li, tounen pi jèn prezidan ki pral dirije nasyon ewopeyen an lè li va fin prete sèman dimanch 14 me 2017 kap vini an. Mesye Macron, ki te antre nan kous prezidansyèl la kòm yon kandida endepandan, kòmanse ap sibi presyon yon fason pou l bay peyi a nouvo direksyon.

Nan moman prezidan-eli a tap pran lapawòl devan Mize Louv la nan Pari, patizan li yo te eksprime yon siy soulajman pou viktwa pati politik lap dirije a ranpòte nan eleksyon an.

Kesyon sansib tankou travay, teworism, minorite mizilman kap viv an Frans yo te nan sant kanpay elektoral la. Kandida yo te mete aksan sou diferans ki eksziste antre yo nan sans sa a pandan tout kanpay teritwa fransè a. Dapre elekstè Brigitte Pons,“Se kanpay ki pi lèd ki janm dewoule nan peyi a.”

Kandida Front Nasyonal la, Marine Le Pen, pat pèdi tan pou l aksepte defèt li nan eleksyon an. Sepandan li lanse apèl pou mande sipòtè li yo rete mobilize.

Dapre responsab elektoral fransè yo, gen 4 milyon elektè ki jete bilten blan. Alòske, 25 pousan ladan yo te fè adstansyon, yon to moun pat janm konstate an Frans depi 1969.

Lapli ki t ap tonbe pat anpeche elektè yo al vote nan biwo biwo vòt 12èm awondisman an ki nan yon lekòl kote Alman Nazi yo te touye 15 timoun jwif pandan 2èm Gè Mondyal la dapre Eric Dupin yon analis politik.

Prezantatè vedèt televizyon Frans 24, Philome Robert, ki tap reponn kesyon jounalis Lavwadlamerik Sergio Rodriguez, lage defèt kandida Fron Nasyonal la, Marine Le Pen sou do yon mank metrize nan gwo dosye ekonomi yo nan moman Lafrans ap travèse yon peryòd difisil.

2èm tou eleksyon prezidansyèl 7 me 2017 la reprezante yon vòt istorik nan istwa 5èm repiblik Franse a. Anmèmtan tou, se premye fwa elektè yo pa vote anfavè kandida 2 pati tradisyonèl yo, sètadi ladwat oubyen lagoch.