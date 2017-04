Otorite Lafrans yo Fè Konen yo Gen Idantifye Asayan ki Responsab Atak sou Patwouy Polis Toupre Champs Elysees a

Otorite nan peyi Lafrans yo di yo jewnn yon nòt ekri ala men, gwoup eta islamik la ta swadizan siyen, tou pre zòn kote atak la te fèt la. Gwoup eta islamik la, ki revandike atanta a atravè ajans nouvèl li a, idantifye atakan an kòm sitwayen bèj, Abu Yussef ki, dapre gwoup la, se yon konbatan Eta Islamik la.

La polis nan Pari deja idantifye asasen ki mouri nan boukantay kout zam ak lapolis pandan atak jedi 20 avril 2017 la, men otoirte yo poko revele non li. Yo pa presize non plis si asayan an tap travay ak gwoup Eta Islamik la.

Reyaksyon Ozetazini Apre Atak Teworis Pari a:

Prezidan Ameriken an, Donald Trump, te ekri yon mesaj sou kont Twitter l pou l di:

"Mwen parye ke atak sa a pral genyen konsekans sou eleksyon prezidansyèl ki pral dewoule dimanch pwochen an nan peyi Lafrans."

Vis-Prezidan Ameriken an, Mike Pence, bò kote pal deklare:

"Atak ki fèt nan sant Pari a se dènye rapèl ki montre teworis ka frape nenpòt kote e nenpòt ki lè, e Lezetazini pap sispann efò lap fè san pran souf pou mete fen nan teworis. Misye Pence fe deklarasyon sa a nan kòmansman yon tablewond ki tap dewoule avèk kèk om dafè nan Djakarta, peyi Endonezi.