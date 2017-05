Ozetazini: Meri Filadèlfi a Ap Ise Drapo Ayisyen an nan Okasyon 214èm Anivèsè Bikolò Nasyonal la

Nan okazyon 214èm anivèsè bikolò ayisyen an, jedi 18 me kap vini an, Meri Filadelfi a nan eta Pensilvani ap "ise" drapo peyi Dayiti a. Nan yon entèvyou ak Jacquelin Belizaire, Jounalis Johnny Saint-Sauveur pataje enfòmasyon sou aktivite sa a ki pral dewoule nan palè minisipal Filadèlfi a nan lonè kominote ayisyèn nan.

Johnny Saint-Sauveur te reponn tou kesyon sou lòt planifikasyon kominote a ap fè nan kad komemorasyon fèt "drapo Ayiti'"a ki reprezante senbòl peyi dorijin yo.

Klike sou odyo a ki anba tèks la pou w tande entèvyou Johnny Saint- Sauveur bay Lavwadlamerik nan mikwo Jacquelin Belizaire.