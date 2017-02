Diskisyon sou Dekrè Imigrasyon ki Entèdi Moun 7 Peyi Mizilman Antre Ozetazini Devan yon Tribinal Dapèl Federal

Yon kou dapèl federal ap tande kounye a diskisyon nan batay legal sou dekrè ekzekitif Prezidan Donald Trump ki sispann dwa pou moun kap soti nan 7 nasyon an majorite Mizilman antre nan peyi Etazini.

Prezidan an ki t ap pale ak manm Asosyasyon Nasyonal Sheriff yo nan Mezon Blanch madi 7 fevriye 2017 la, pat predi ki sa ki pwal soti nan seyans depozisyon an. Men li rekonèt ke kesyon kap poze yo, tankou eske yon prezidan ka mete restriksyon strik sou imigran kap antre Ozetazini kapab mennen sityasyon an jis nan Kou Siprèm?