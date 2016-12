Prezidan Etazini an, Barack Obama, frape Larisi ak nouvo sanksyon poutèt swadizan zak piratri Moskou ak enplikasyon li nan eleksyon prezidansyèl 8 novanm 2016 la.

Prezidan Obama kalifye aksyon an kòm “yon repons kòmsadwa ki nesesè pou efò ki nui enterè Etazini, an vyolasyon kont konpòtman entènasyonal ki deja etabli."

Administrasyon Obama a ta renmen pou sanksyon yo deja an plas anvan prezidan an kite pouvwa a, 20 Janvye k ap vini an.