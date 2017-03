Etazini: Pòtpawòl Mezon Blanch la Fè Konnen Kongrè a poko Genyen Tout Enfòmasyon sou Zafè Siveyans ki te Fèt sou Trump Tower a

Lamezon Blanch kontinye ap soutni Prezidan Ameriken an nan ensistans li pou akize ansyen Prezidan Barack Obama kòmkwa li te fè mete sou tabdekout telefòn nan Trump Tower, ki se te katye jeneral kandida Donald Trump nan New York.

Jedi 16 mas 2017 pase a, pòtpawòl laprezidans la, Sean Spicer te gen pou l fè fas ak jounalis yo ki te vle konnen poukisa Prezidan Trump ap ensiste sou akizasyon kont ansyen prezidan an malgre prensipal lejislatè nan komisyon ransèyman an nan Chanm Depite a ak nan Sena a di pa janm gen bagay konsa ki te rive . Mesye Spicer akize jounalis yo dèske yo te mal entèprete sa kap pase nan komisyon ransèyman an e li ajoute:

"Kongrè a poko genyen tout enfòmasyon sou zafè siveyans ki te fèt sou Trump Tower a nan New York."