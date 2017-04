Prezidan Ameriken an Donald Trump mande Konsèy Sekirite Nasyonal la pou l rekonsidere akò entènasyonal sou pwogram nikleyè Iran an e evalye sitasyon an pou konnen si sispann sanksyon yo "antre nan kad gwo enterè sekirite nasyonal Etazini."

Sekretè Deta Rex Tillerson revele revizyon an nan yon lèt li te voye bay Prezidan Chanm Reprezantan an Paul Ryan. Sekretè laprès Mezon Blanch Sean Spicer fè konnen administrasyon Trump la ap pran 90 jou pou l evalye akò a.