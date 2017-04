Etazini Tire Plizyè Misil sou yon Baz Aeryèn Peyi Siri Kòm Reyaksyon a Atak Chimik Rejim Assad la te Fè sou youn nan Katye Rebèl yo

Genyen preske 100 moun ki pèdi lavi yo nan ofansiv ayeryèn madi pase a. Anplis desa, atak la lakoz plis pase 350 moun tonbe malad e pami yo yon gwo kantite timoun piti, yon bagay ki deklanche endiyasyon tribò-babò nan lemond antye kont Prezidan Bashar Al- Assad ak Larisi, ki se pi gwo alye rejim Damas la.



Depatman Defans Etazini an ( Pentagone) pwopoze bay Lamezon Blanch yon aksyon militè kont peyi Lasiri apre apre atak chimik. Aksyon militè sa a prevwa yon seri frap ki vize detwi avyasyon aeryèn Siri a. Sekretè Deta Etazini an Rex Tillerson nan yon deklarasyo sou atak la mande Prezidan siryen an Bashar al-Assad kite pouvwa a.