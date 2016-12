Prezidan Obama Anonse Aksyon Kont Peyi Ki Ta Enplike nan Zak Pirataj pou Enfliyense Eleksyon Ameriken yo

President Barack Obama deklare Lèzetazini ap pran aksyon kont nenpòt ki peyi ki ta enplike nan zak pirataj eletronik pou enfliyense eleksyon prezidansyèl mwa novanm pase a. Nan dènye konferans pou laprès Misye Obama bay kòm prezidan Etazini, vandredi 16 desanm 2016 la, li di Washington gen prèv ki montre Larisi te pirate imel Komite Nasyonal Demokratik la yon fason pou li te ranfòse chans kandida repibliken an, Donald Trump, ranpòte laviktwa. Lidè amerieken an ajoute li te abòde dosye ak Prezidan ris la, Vladimir Putin, pandan Somè G-20 an nan Lachin mwa septanm pase a kote li te di kòlèg ris li a

"move abitid sa a dwe sispann."

.Nan menm konferans pou laprès la ki dewoule nan Lamezon Blanch, Prezidan Obama di repòtè yo priyorite li se chache garanti ke jan de atak sa yo pa kontinye ni miltiplye, e pou aksyon konsa pa gen move konsekans sou eleksyon ki dewoule Ozetazini.

Yon jou avan konferans sa, Lidè ameriken an te bay NPR (Radyo Piblik Nasyonal) yon entèvyou kote li te di Lèzetazini pral pran aksyon kont Larisi oubyen nenpòt ki lòt peyi etranje ki eseye antre nan zafè eleksyon ameriken yo. Dapre li, Washington gen obligasyon pou l reyaji kont Larisi

" Mwen panse pa ta dwe gen okenn dout sou sa: nenpòt ki gouvènman etranje ki eseye enfliyanse entegrite eleksyon kap dewoule Ozetazini, dwe konnen nou pral reyaji, e nou pral fè sa nan yon moman e yon kote ke nou menm, nou pral chwazi. Pami aksyon nou ka poze yo, genyen nou ka poze a-klè ak piblikasyon nan laprès, e genyen lòt tou moun pap konnen . Mesye Putin byen konnen pozisyon nou sou kesyon an, paske mwen te pale ak li direkteman sou sa."

Sèvis Santral Ankèt Lèzetazini an (CIA) te fè konnen li gen prèv ki montre Larisi te komèt zak pirataj nan òdinatè Pati Demokrat la yon fason pou l te kreye yon fuit nan emèl kandida demokrat la, Hillary Clinton, avèk objektif pou ede kandida republiken an Donald Trump ranpòte eleksyon prezidansyèl mwa pase a. Bò kote pa l, pòtpawòl Mezon Blanch la, Josh Earnest, deklare Prezidan-Eli a, Donald Trump, te byen okouran aksyon Larisi a.

" Li parèt klè Mesye Trump te byen konnen Larisi te mele nan yon atak sou entènèt la pou ede l ranpòte elekeksyon an devan ansyen Sekretè Deta Hillary Clinton."

Nan jounen jedi 15 desanm nan, Misye Trump te plenyen kont sa li rele "efò kap fèt pou lage vèni sou viktwa li kont madam Clinton" ak swadizan pawòl ki fè konprann "Larisi te lanse atak sou entènèt la" pou ranfòse chans pou li menm, Donald Trump, ranpòte eleksyon an.