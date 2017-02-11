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Lèzetazini

Prezidan Donald Trump Fè Konnen Etazini Ap Rekonèt Pozisyon Lachin Kòm Souvren Sou Taiwann

  • Ekip Sèvis Kreyòl VOA
2 medam kap mache bò kote yon ansèy ki genyen foto Prezidan Lachin lan, Xi Jinping, ak foto Prezidan Ameriken, Donald Trump, nan Peken 9 fevriye, 2017. (Foto: AP/Andy Wong)

2 medam kap mache bò kote yon ansèy ki genyen foto Prezidan Lachin lan, Xi Jinping, ak foto Prezidan Ameriken, Donald Trump, nan Peken 9 fevriye, 2017. (Foto: AP/Andy Wong)

WASHINGTON DC — 

Prezidan Etazini an Donald Trump pale nan telefòn ak Prezidan chinwa a, Xi Jinping, kote li di l Etazini gen entansyon onore politik “Yon Sèl Chin” nan e poutèt sa l ap rekonèt pozisyon Lachin kòm souvren sou Taiwann kap dirije tèt li.

Deklarasyon sa a parèt kòm yon pa enpòtan nan direksyon pou amelyore relasyon ant 2 peyi yo ki te vin sou dout apre Mesye Trump te fin pale nan telefòn ak prezidan Taiwann nan apre eleksyon mwa Novanm nan.

Depi plizyè semèn, ensètitid t ap gwosi sou avni relasyon ant Etazini ak Lachin lè Mesye Trump ak administrasyon li a te fè kòmantè ki pat fè otorite yo nan Peken plezi.

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