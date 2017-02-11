Prezidan Donald Trump Fè Konnen Etazini Ap Rekonèt Pozisyon Lachin Kòm Souvren Sou Taiwann

Prezidan Etazini an Donald Trump pale nan telefòn ak Prezidan chinwa a, Xi Jinping, kote li di l Etazini gen entansyon onore politik “Yon Sèl Chin” nan e poutèt sa l ap rekonèt pozisyon Lachin kòm souvren sou Taiwann kap dirije tèt li.
Deklarasyon sa a parèt kòm yon pa enpòtan nan direksyon pou amelyore relasyon ant 2 peyi yo ki te vin sou dout apre Mesye Trump te fin pale nan telefòn ak prezidan Taiwann nan apre eleksyon mwa Novanm nan.
Depi plizyè semèn, ensètitid t ap gwosi sou avni relasyon ant Etazini ak Lachin lè Mesye Trump ak administrasyon li a te fè kòmantè ki pat fè otorite yo nan Peken plezi.