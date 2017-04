Depite Tomazo ak Kòniyon an di li swete nouvo misyon Nasyon Zini an kap gen sèlman 1.200 polisye ladan pap rete nan peyi a pou tout tan. Nan dat 13 avril 2017, Konsèy Sekirite Nasyon Zini an te pran yon rezolisyon pou retire twoup militè Misyon Stabilizasyon ann Ayiti MINUSTAH an oktòb 2017.