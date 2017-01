Nan dat 18 janvye 2017, Direktè UCREF la, Sonel Jean Francois, te prezante bay laprès yon nimewo kont bankè an dola ameriken ki sou non Prezidan-eli a Jovenel Moise. Rapò sou kont bankè an dola ameriken sa a ta lese kwè pwochen chèf leta Ayiti mele nan blanchiman lajan. Mesye Jean Francois te deklare, “Rapò a pa gen erè ladann.”

Sepandan, Mèt Camille Leblanc, avoka Prezidan-eli a di Lavwadlamerik kont bankè Direktè UCREF la mansyone a pa an dola ameriken men pito an goud ayisyen.

Klike sou videyo a ki anlè tèks la pou suiv deklarasyon Mè Camille Leblanc nan mikro Jean Pierre Leroy.